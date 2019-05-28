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Удирающий от полиции угонщик прыгнул с моста и разбился

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В американском городе Нью-Йорк преступник прыгнул с моста, чтобы уйти от погони, и погиб. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Полицейские преследовали 42-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном захвате автомобиля. Помимо него, в угнанной машине находилась женщина. По сведениям полиции, она была непричастна к преступлению.

Во время погони преступник на полной скорости врезался в полицейскую машину, пересек Бруклинский мост, развернулся на 180 градусов, столкнулся с другой машиной полиции и остановился. Выскочив из автомобиля на съезде с моста, он подбежал к краю и прыгнул вниз.

После падения мужчина не смог подняться. Его доставили в больницу, где он скончался.

В 2018 году сообщалось, что в австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, вор попытался избежать ареста, прыгнув в реку, которая кишит тупорылыми акулами. Ему удалось преодолеть около километра, так и не столкнувшись с хищными рыбами.

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