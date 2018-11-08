Вор прыгнул в кишащую акулами воду и оторвался от погони

В австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, вор прыгнул в реку, которая кишит тупорылыми акулами, чтобы избежать ареста. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Злоумышленник с большой скоростью ехал по улицам города на автомобиле Audi, пытаясь уйти от погони. Возле моста через реку путь преградили развернутые полицией шипы. Он не успел затормозить и налетел на преграду. Машина доехала до другого берега и потеряла переднее колесо.

Мужчина выскочил из автомобиля и побежал к реке. Он прыгнул в воду и поплыл вниз по течению. Ему удалось преодолеть около километра, так и не столкнувшись с хищными рыбами. После этого он вышел из реки с поднятыми руками и сдался полицейским, которые поджидали его на берегу.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропическом и субтропическом климате, могут заплывать в пресные воды и охотиться в прибрежных зонах.

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