Женщина угнала машину с помощью палок и змеи

Жительница американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, бросила в женщину неядовитую змею и угнала ее автомобиль. Об этом пишет местная газета The Greenville News.

В пятницу, 5 июля, 29-летняя Хилмари Морено-Берриос (Hilmary Moreno-Berrios) ударила жертву палками и бросила в нее живую змею черного окраса, прежде чем забрать ключи от ее серебристого кроссовера Honda CR-V. Пострадавшая тут же сообщила об угоне в полицию.

Полицейские выследили машину и задержали Морено-Берриос. В понедельник, 8 июля, правонарушительница предстала перед судом. Ее обвинили в краже автомобиля и умышленной порче личного имущества. Угонщицу поместили в следственный изолятор округа Гринвилл с правом выйти под залог в 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей).

В июне сообщалось, что в американском штате Миннесота четырехлетний мальчик угнал у прадеда автомобиль и отправился за конфетами. Ребенок завел машину и смог проехать в час пик около двух километров до ближайшей заправки. Там его встретили полицейские.

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