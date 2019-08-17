Российский видеоблогер рассказал о сбитом им насмерть пешеходе

В Махачкале суд на два месяца арестовал блогера Махмуда Иманалиева, который обвиняется в том, что насмерть сбил 19-летнего юношу. Об этом в пресс-службе Кировского районного суда сообщили РЕН ТВ.

Блогеру предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. В свою очередь, адвокат Исрафил Исрапилов просил отпустить своего подзащитного под домашний арест. По его словам, сторона потерпевших не имеет претензий к Иманалиеву.

Как сообщает «Фонтанка.ру», в суде следователь и прокурор заявили, что находясь на свободе Иманалиев может продолжить управлять автомобилем и подвергать опасности жизни людей. Представитель ГИБДД республики заявил на заседании, что лишь за один год Иманалиев был 33 раза привлечен к административной ответственности за несоблюдение ПДД.

По данным газеты «Известия», авария произошла на проспекте Акушинского. На допросе Иманалиев признался в содеянном и призвал молодежь соблюдать ПДД, однако добавил, что пешеход сам неожиданно выскочил перед его авто.

Отмечается, что в своем блоге Иманалиев постоянно публиковал ролики с совершаемыми им нарушениями во время вождения.

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