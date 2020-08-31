В России и Латвии задержали группировку с наркотиками на полмиллиарда рублей

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из МВД Латвии на территории двух стран провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны участники международной этнической наркогруппировки. Об этом в понедельник, 31 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные подозреваются в производстве синтетических опиоидов и их контрабанде в Россию, страны СНГ и Евросоюз. В ходе спецоперации оперативники двух стран изъяли более 22 тысяч разовых доз наркотика, примерная стоимость которых на черном рынке превышает полмиллиарда рублей.

В ходе операции в поселке городского типа Шаховская (Московская область) по подозрению в контрабанде наркотиков с территории Латвии были задержаны водитель грузовика — латвиец — и ранее судимая за оборот наркотиков россиянка. У женщины был изъят метадон общей массой 6,5 килограммов.

Одновременно на территории Латвии были задержаны еще пятеро подозреваемых — четыре латвийца и россиянин. У них нашли более 21 килограмма наркотика, а также лабораторное оборудование. Итогом спецоперации силовиков двух стран стало закрытие устойчивого канала поставки концентрированного метадона в Россию с территории Прибалтики.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.