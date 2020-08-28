Влюбленные россияне занялись наркоторговлей ради красивой свадьбы

В Пермском крае сотрудники полиции задержали молодых людей, которые работали закладчиками наркотиков, чтобы накопить на свадьбу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

25-летний житель Тюмени по образованию инженер-технолог, его возлюбленная — студентка последнего курса юридического факультета ведущего университета Перми. Полгода пара работала на интернет-магазин наркотиков. Закладки они делали рядом с собственным домом во время вечерней прогулки с собакой.

При обыске у молодых людей обнаружили около 200 граммов наркотиков синтетического и растительного происхождения. Как объяснили влюбленные, на нелегальный заработок их толкнуло желание устроить красивую свадьбу.

Ранее сообщалось, что в городе Эмпангени, ЮАР, пара поженилась и в тот же день попала в тюрьму за нарушение карантина. Полицейские арестовали молодоженов, священника и 53 гостя за нарушение введенного из-за угрозы распространения коронавируса режима строгой изоляции.