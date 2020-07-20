Бездомный кот помог влюбленным разбогатеть

В американском городе Флоренс, штат Кентукки, супруги разбогатели благодаря бездомному коту. Об этом сообщает UPI.

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Влюбленные анонимно рассказали, что последние три года они подкармливают бродячего кота. Каждый раз, когда супруги заходят в супермаркет за кошачьим кормом, они берут два билета мгновенной лотереи.

Во время очередного похода в магазин муж и жена купили пару билетов Payday общей стоимостью десять долларов (около 700 рублей) и сорвали джекпот — 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Победительница отметила, что они позаботились о бездомном животном, и добро вернулось к ним. Супруги не уточнили, на что они собираются потратить денежный приз.

Ранее сообщалось, что житель английского города Мэнсфилд сорвал джекпот благодаря тому, что забыл купить еду для домашнего кота по кличке Пироженка. Хозяин поехал за кошачьим кормом на заправку и заодно приобрел выигрышный лотерейный билет.