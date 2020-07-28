Российскую школу обнесли колючей проволокой для защиты от наркоторговцев

Часть забора вокруг школы №3 в ростовском городе Азов обнесли колючей проволокой, чтобы защитить детей от наркоторговцев. Об этом РИА Новости сообщила начальник управления образования города Елена Мирошниченко.

По ее словам, ранее жители многоэтажки по соседству предупредили директора образовательного учреждения, что на территорию школы проникают закладчики наркотиков и оставляют «клады». Мирошниченко уточнила, что школьные камеры наблюдения не охватывают всю пришкольную зону.

Ранее в группе «Подслушано в Азове» во «ВКонтакте» появилась фотография забора с колючей проволокой. В публикации говорилось, что это школьная ограда. В комментариях некоторые пользователи предположили, что учреждение перепрофилировали в тюрьму.