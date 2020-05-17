Москвича задержали за попытку нарвать цветов за забором Верховного суда

Жителя Москвы задержали за попытку проникнуть на территорию Верховного суда России. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 мая. 54-летний мужчина перелез через ограду здания Верховного суда. На место отправили специальный наряд ЦСН Росгвардии, который задержал нарушителя.

Мужчину отвезли в полицию, где он признался, что шел мимо суда и увидел за забором куст белой сирени, цветы с которого захотел сорвать для возлюбленной. По его словам, пара отмечает четвертую годовщины свадьбы, но из-за карантина и закрытия всех магазинов какой-либо подарок купить сложно.

В марте сообщалось, что в Москве бездомный мужчина ворвался в цветочный магазин и похитил букет, угрожая ножом продавцу. Бомж зашел в магазин и украл цветов на сумму 4,4 тысячи рублей. Преступника задержали в тот же день.

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