Полуголый неадекватный россиянин попытался пробраться в детский сад

Неизвестный полуголый мужчина проник на территорию детского сада в Екатеринбурге и попытался пробраться внутрь, сообщает Znak.com.

Россиянин в одних шортах перелез через забор и попал во двор дошкольного учреждения. Охрана среагировала, нажав тревожную кнопку. На место приехали группа быстрого реагирования ЧОПа, наряд патрульно-постовой службы и скорая. Неизвестный находился в неадекватном состоянии, его направили в «медицинское учреждение с психиатрическим уклоном», сказали изданию в полиции.

Сотрудники МВД проводят проверку инцидента и устанавливают личность мужчины, а также причину, по которой он в полуголом виде хотел попасть в детсад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).

В начале декабря в Москве 41-летний местный житель проник на территорию детского сада и был задержан росгвардейцами. Он вел себя неадекватно, не мог внятно ответить на вопросы и, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения.

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