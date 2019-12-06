Неадекватный россиянин попытался ворваться в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали подозрительного мужчину, проникшего на территорию столичного детского сада, сообщается в Telegram-канале телеканала «360».

Житель Москвы перелез через забор и пытался попасть в здание. Был подан сигнал тревоги. По информации канала, 41-летний мужчина вел себя неадекватно и невнятно отвечал на вопросы. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения. Задержанный оказался ранее судим «за различные преступления». Другие подробности не сообщаются.

В конце октября 36-летний вооруженный житель Нарьян-Мара в состоянии опьянения ворвался в детский сад «Сказка» и ударил в шею шестилетнего мальчика во время тихого часа. Ребенок умер на месте. Охранник открыл ему дверь дистанционно, приняв за родителя одного из воспитанников. На допросе нападавший сообщил, что убил ребенка, чтобы исполнить некое заклинание, обещавшее ему «вечную и богатую жизнь».

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