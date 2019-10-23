18-летний россиянин пришел на территорию школы с ножом

В Саратове на территории школы №23 задержали 18-летнего молодого человека, который пришел в учебное заведение с ножом. Об этом сообщила замдиректора по учебно-воспитательной работе Ольга Карандина, передает издание «Свободные новости».

Карандина подчеркнула, что располагает информацией со слов подчиненных. По ее данным, во вторник, 22 октября, на территории учреждения появился юноша с ножом, однако он не подходил к самому зданию, а оставался во дворе. Охранник вызвал полицию, молодого человека задержали. При этом за день до происшествия тот же самый парень проник в школу, оттолкнув охранника — он перебрался через турникет и прошел в фойе.

Материалы по теме «Конкретная ненависть к конкретному человеку» Почему российские подростки убивают себя и других

По словам педагога, молодой человек все лето играл с учениками школы в баскетбол на площадке. Фотография юноши была опубликована в сообществе «Саратов онлайн» во «ВКонтакте». На снимке видно, что молодой человек с ножом стоит на спортивном тренажере.

В пресс-службе регионального управления МВД России ТАСС рассказали, что начали проверку. Там отметили, что после задержания молодого человека передали медикам.

В конце сентября замначальника управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил о предотвращении массового убийства в одном из учебных заведений Кирова. По его словам, школьник собирался устроить резню и взрывы. Подросток хотел совершить нападение из-за конфликта с ровесниками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru