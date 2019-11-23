Прокравшийся в МГУ с пистолетом и ножом россиянин оказался юристом

Мужчина, который пришел на факультет журналистики МГУ имени Ломоносова с пистолетом, ножом и муляжами гранат, оказался юристом. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает РЕН ТВ.

34-летний Кирилл Титов работает юристом-консультантом в ГБУ «Жилищник Царицыно». Он пронес в здание университета три имитационные гранаты, складной нож, пистолет, наручники и перцовый баллончик.

Титов пришел на военную кафедру. По его словам, он хотел послушать лекцию. Студенты заметили незнакомого подозрительного человека в аудитории, написали записку преподавателю, тот подозвал его к себе и вывел в коридор. Позже Титова задержали.

Ранее также сообщалось, что при досмотре у Титова обнаружили по двое часов на каждой руке. В отделении злоумышленнику вызвали психиатров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!