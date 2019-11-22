Россиянин с ножом и пистолетом пришел «учиться» в МГУ

Мужчина пришел в московский вуз с пневматическим пистолетом и складным ножом. Полицейские вызвали ему психиатрическую помощь, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

22 ноября в полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине, остановленном на посту охраны одного из высших учебных заведений Москвы. При себе у него было оружие. Сотрудникам службы безопасности мужчина сказал, что шел на лекцию военной кафедры. Прибывшие на место полицейские доставили его в отделение и вызвали психиатров. По факту инцидента проводится проверка.

По информации Telegram-канала Mash, мужчину задержали в здании журфака МГУ на Моховой улице. Он привлек к себе внимание из-за странного поведения на лекции, и преподаватель вызвал охрану. При досмотре у него обнаружили нож и по двое часов на каждой руке. Сам он заявил, что пришел «учиться».

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