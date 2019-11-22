У «благовещенского стрелка» обнаружили склонность к суициду и скрыли ее

Сотрудники призывной комиссии колледжа в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу. При этом комиссия не предупредила учебное заведение. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев, передает РИА Новости.

Ткачев отметил, что в призывной комиссии сослались на ведомственные инструкции, по которым запрещено разглашать подобные данные. Военные прокуроры проверят в том числе работу военных комиссариатов.

Отмечается, что у прокуратуры Амурской области есть претензии к региональному правительству из-за качества обучения и профессиональной подготовки психологов. Ведомство также выявило нарушения прав со стороны частных охранных предприятий — туда принимают работать людей без квалификации и соответствующей подготовки. Ткачев добавил, что у прокуратуры есть претензии к органам контроля, в том числе Росгвардии.

Стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. 19-летний Даниил Засорин зашел в аудиторию учебного заведения и открыл огонь по одногруппникам из помпового ружья Иж-81. Погиб один человек, трое получили ранения. Сам Засорин совершил самоубийство. Семьи погибшего и пострадавших получили выплаты от правительства Амурской области. Общая сумма компенсаций составила 2,5 миллиона рублей.

После происшествия возбудили уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестован сотрудник частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», который оказался судим за особо тяжкое преступление. По версии следствия, он допустил в здание колледжа учащегося с ружьем.

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