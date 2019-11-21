Семьи пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже получили выплаты

Семьи погибшего и пострадавших в результате стрельбы в одном из колледжей Благовещенска получили выплаты от правительства Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Деньги были выделены из резервного фонда области. Общая сумма компенсаций составила 2,5 миллиона рублей.

Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин зашел в аудиторию колледжа в Благовещенске и открыл огонь по одногруппникам из помпового ружья Иж-81. В результате один человек погиб, трое получили ранения, сам Засорин совершил самоубийство.

Возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестован сотрудник частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», который оказался судим за особо тяжкое преступление. По версии следствия, он допустил в здание колледжа учащегося с ружьем.

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