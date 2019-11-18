Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже

Двое из трех пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска стали чувствовать себя лучше, одного выпишут в ближайшие дни. Об этом сообщил представитель регионального минздрава, передает РИА Новости.

Состояние третьего пострадавшего стабильное, он в сознании. Его планируют перевести в отделение травматологии 18 ноября.

Ранее студенты Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске заявили, что не подвергали травле устроившего стрельбу Даниила Засорина. По словам одного из учащихся, никто из них не знает причин случившегося.

Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин зашел в аудиторию колледжа в Благовещенске и открыл огонь по одногруппникам из помпового ружья Иж-81, которое ему удалось пронести под верхней одеждой. В результате один человек погиб, трое получили ранения, сам Засорин совершил самоубийство.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи задержали сотрудника частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», который оказался судим за особо тяжкое преступление, а также гендиректора ЧОПа. Предполагается, что руководитель предприятия допустил к охране колледжа человека, не имевшего разрешения на охранную деятельность.

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