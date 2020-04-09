Пара поженилась и в тот же день попала в тюрьму за нарушение карантина

Полицейские в городе Эмпангени, ЮАР, арестовали молодоженов, священника и 53 гостя за нарушение введенного из-за угрозы распространения коронавируса режима строгой изоляции. Об этом сообщает издание The Mirror.
В воскресенье, 5 апреля, вооруженные полицейские ворвались на свадьбу и задержали всех присутствующих. К этому моменту пара уже успела произнести клятвы.
Произошедшее попало на видео. На записи видно, как полицейские с масками на лицах сажают в автобус жениха в костюме и невесту в свадебном платье. Сотрудники правоохранительных органов задержали за нарушение карантина священника и 53 гостя.
Ранее сообщалось, что в испанском городе Барселона задержаны участники оргии, которую планировали устроить во время карантинных мер, введенных властями Испании для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Когда полицейские позвонили в дверь, их приняли за новых участников оргии и пригласили внутрь.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения