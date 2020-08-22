В крови погибшей в Москве блогерши-психотерапевта нашли следы наркотиков

В крови известной блогерши-психотерапевта Анны Амбарцумян, найденной мертвой в одном из московских отелей, были обнаружены следы наркотических препаратов. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

По результатам анализов эксперты заключили, что девушка принимала метадон, кетамин, флуоксетин и кокаин. Собеседник агентства также отметил, что пока остается неизвестным, каким образом и в какое время она могла контактировать с наркодилером.

24 июля знакомая блогерши-психотерапевта Лариса Гордьера заявила, что Амбарцумян при жизни «накликала на себя беду». «Она рассказывала, что провернула такую "мульку" — инсценировала свою смерть ради пиара и через Instagram наблюдала, как люди реагируют», — пояснила она.

О смерти блогера стало известно 18 июля. Ее тело обнаружили в отеле «Петр I» на Неглинной улице Москвы. В номере также нашли обезболивающее. Предварительной причиной смерти Амбарцумян считается передозировка.

Психотерапевт вела блог в Instagram. На нее были подписаны более 370 тысяч человек. Амбарцумян называла себя «королевой», а также ТВ-экспертом и экстрасенсом. Блогер становилась частым гостем на различных телешоу, где выступала в том числе как сексолог.