ФСБ задержала россиянина за попытку отправить в Китай секреты военных

Во Владимирской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала подозреваемого в контрабанде секретного военного оборудования в Китай. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в минувшем июне уроженец города Муром познакомился в интернете с жителем Китая, заинтересованным в покупке военного оборудования. После переговоров россиянин приобрел ряд изделий, которые используются при создании систем управления военной техники.

После этого подозреваемый поместил оборудование в бандероль для пересылки в Китай. Сотрудники ФСБ задержали мужчину и изъяли указанные предметы, которые, по данным силовиков, можно было использовать для создания военной техники. Было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Приготовление к контрабанде стратегически важных товаров») УК РФ.

3 октября сообщалось, что российского ученого Александра Луканина арестовали в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая.