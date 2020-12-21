Молдавская оппозиция снова оспорила закон об официальном статусе русского языка

Молдавские оппозиционные депутаты снова оспорили закон о возвращении русскому языку официального статуса языка межнационального общения, передает ТАСС.

В Конституционный суд обратились депутаты «Платформы Достоинство и правда» Дину Плынгэу и Мария Чобану. Они просят проверить, не нарушает ли закон конституцию и приостановить его действие до завершения разбирательства.

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Ранее сообщалось, что с просьбой приостановить действие закона в КС обратился оппозиционный депутат Октавиан Цыку. Он получил отказ.

Президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о языке 18 декабря. Он также утвердил закон о поправках в кодекс аудиовизуальных услуг. «Отныне цензура на телеканалах отменяется, и вскоре на телеэкраны Республики Молдова вернутся выпуски новостей российских телеканалов», — заявил Додон.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус.

15 ноября 2020 года в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Его выиграла экс-премьер Майя Санду, набрав 57,75 процента голосов. Она обошла Додона, получившего 42,25 процента. Инаугурация Санду состоится 24 декабря.