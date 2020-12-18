В Молдавии решили сохранить особый статус русского языка. Так, Конституционный суд (КС) страны отказался приостанавливать действие закона, вернувшего русскому статус языка межнационального общения. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КС.

С просьбой приостановить действие закона в КС обратился оппозиционный депутат парламента Октавиан Цыку. «Конституционный суд постановил отказать в запросе о приостановке действия закона о функционировании языков на территории Республики Молдова. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что депутат просил приостановить действие закона на основании того, что была нарушена процедура его принятия. По словам Цыку, в законе есть противоречия, однако он не смог привести весомых аргументов.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон подписал закон о возвращении русскому языку официального статуса языка межнационального общения.

В 2018 году КС Молдавии признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус. Кроме того, была принята статья, согласно которой в теле- и радиоэфире могут транслироваться информационно-аналитические, военные и политические программы, произведенные в государствах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Это запрещало трансляцию программ из России, которая не ратифицировала документ.