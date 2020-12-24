После инаугурации Санду на сайте президента Молдавии поменяли язык

На официальном сайте президента Молдавии после инаугурации президента Майи Санду отметку раздела на «молдавском языке» поменяли на «румынский». На это обратил внимание Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Фактически речь идет об одном и том же языке, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. Незначительные отличия между ними наблюдаются на уровне литературной нормы, фонетики и лексики. В декларации независимости республики официальным языком государства назван румынский, тогда как конституция страны определяет его как молдавский.

Изменения на сайте объясняются политической позицией Санду. Бывший президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, неоднократно заявлял, что молдавский и румынский — два разных языка. Вкладки на русском и английском языках изменений не претерпели.

В 2017 году Конституционный суд Молдавии одобрил законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. Партия социалистов Республики Молдова во главе с Додоном выступили против такого решения и предложили парламенту вынести этот вопрос на референдум.