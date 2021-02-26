В Молдавии зарегистрировали «Спутник V»

В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», теперь препарат может применяться на территории страны. Об этом сообщил председатель Партии социалистов республики Игорь Додон в своем Telegram-канале в пятницу, 26 февраля.

«Поставки препарата в Молдову начнутся уже очень скоро! Жители нашей страны получат доступ к вакцине, которая применяется почти в 40 странах мира, в том числе европейских, и считается экспертами высокоэффективной и безопасной», — подчеркнул он, выразив благодарность российским партнерам за готовность помочь республике.

Додон обратил внимание на то, что вакцина была зарегистрирована, несмотря на «попытки аппарата президента Молдовы [Майи Санду] помешать этому».

Ранее «Спутник V» одобрили в Киргизии. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве республики указал, что регистрация вакцины позволит в ближайшее время провести вакцинацию граждан для профилактики коронавируса.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.