Додон обвинил Санду в узурпации власти и сравнил ее с фюрером

Председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон обвинил президента страны Майю Санду в узурпации власти и сравнил ее с фюрером. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Мы видим, что Санду открыто нарушает Конституцию, решения Конституционного суда. Имеет место настоящая узурпация власти. Сейчас у нас складывается такая же ситуация, как в прошлом веке в нацистской Германии, когда один из лидеров нацистов сказал, что "Мой фюрер — моя Конституция". В молдавской политике уже есть "покемоны" и "балаболы", теперь появился и фюрер», — сказал Додон.
Он выразил недоумение по поводу того, что «посол ЕС, посол США и другие западные дипломаты не реагируют на нарушение Конституции» со стороны Санду.
Додон напомнил, что когда он был президентом, всегда подчинялся решениям Конституционного суда. Вместе с тем он призвал всех дипломатов не допускать вмешательство во внутренние дела Молдавии.
Ранее Санду не подчинилась решению Конституционного суда и сказала, что не будет выдвигать нового кандидата в премьер-министры в сотрудничестве с парламентскими партиями. Изначально президент собиралась повторно выдвинуть уже отвергнутую депутатами кандидатуру Натальи Гаврилицы — чтобы после повторного отказа депутатов утвердить ее — распустить парламент. Теперь она намерена добиться выборов другим способом — используя положение закона, которое разрешает распустить парламент, если он за три месяца не утвердит новое правительство.
Если это не получится, Санду намерена провести референдум о своей отставке, чтобы граждане либо отказали ей в доверии, либо поддержали ее курс на досрочные выборы.