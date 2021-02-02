В Молдавии российского дипломата заподозрили в попытке незаконного вывоза валюты

Молдавская пограничная полиция возбудила уголовное дело о незаконном вывозе иностранной валюты против российского дипломата. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Раису Новицки.

Она не назвала имя подозреваемого, но отметила, что при пересечении мужчиной пропускного пункта в аэропорту Кишинева сработали датчики спецдетектора. Когда полиция потребовала у представителя МИД показать содержимое своей сумки, он отказался, сославшись на дипломатическую неприкосновенность.

Позже пограничникам все же удалось изучить содержимое ручной клади. Они нашли там пакеты с незадекларированной валютой в размере 50 тысяч долларов. По молдавскому законодательству, из страны запрещено вывозить без декларации валюту на сумму, превышающую десять тысяч евро в эквиваленте.

Министерство иностранных дел России пока никак не комментировало произошедшее. Дальнейшая судьба дипломата пока остается неизвестной.