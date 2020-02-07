Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка

Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на молдавские СМИ.

Преступление было совершено в городе Бельцы 4 февраля. Двое мужчин, 37 и 38 лет, подозреваются в изнасиловании 17-летней девушки. Один из них — сотрудник местного украинского консульства Александр Сторожук. Он не был задержан из-за дипломатического иммунитета, второй возможный преступник заключен под стражу на 72 часа.

Пресс-служба посольства Украины сообщила журналистам СП, что обвинения консулу в Бельцах не были предъявлены, его причастность к преступлению выясняется.

Украинский МИД подтвердил начало следствия в отношении украинского дипломата после заявления от гражданки Молдавии. Кишинев попросил, чтобы консул не покидал территорию страны на время проведения следственных действий. В МИД Украины открыто дисциплинарное производство, дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.

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