В Белоруссии рассказали о состоянии пережившего покушение дипломата

Состояние пережившего покушение белорусского дипломата оценивается как тяжелое. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает ТАСС.

По его словам, Александр Поганшев находится в госпитале. Ночью ему была сделана экстренная операция. Несмотря на то что она прошла успешно, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

На советника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева напали вечером 23 июля во время его прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Дипломат получил четыре пулевых ранения, ребенок не пострадал.

Напавшим на Поганшева оказался его сосед, отставной военнослужащий. После покушения он покончил с собой. Губернатор Анкары Васип Шахин призвал не искать политическую подоплеку в данном инциденте, пояснив, что нападение на дипломата стало следствием бытового конфликта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!