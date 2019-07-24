В Турции выстрелили в белорусского дипломата

В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева. Об этом сообщает Hurriyet.

Пострадавший получил два пулевых ранения в грудь и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По информации издания, преступником оказался сосед Поганшева, отставной военнослужащий. После инцидента он покончил с собой.

В МИД Белоруссии заявили агентству РИА Новости, что на жизнь дипломата покушался психически неуравновешенный местный житель.

19 декабря 2016 года в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

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