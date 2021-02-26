Санду допустила проведение референдума по вопросу ее отставки

Президент Молдавии Майя Санду допустила проведение в стране референдума по вопросу ее возможной отставки, если до 23 марта не будет решена проблема с роспуском парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Санду объяснила, что, если до конца марта не удастся договориться о проведении досрочных парламентских выборов, то жителей Молдавии спросят, должна ли президент покинуть свой пост, или нет. Она подчеркнула, что вариант с голосованием был бы самым демократичным в нынешней ситуации.

Отмечается, что с декабря 2020 года в стране остается вакантным пост премьер-министра. Санду предлагает на данный пост экс-министра финансов Наталью Гаврилицу, однако парламент отказывается поддержать ее назначение. В то же время президент объявила о том, что не собирается менять свое решение.

Согласно законодательству Молдавии, президент имеет право распустить парламент, если он в течение трех месяцев не сможет выбрать нового главу кабинета министров.

Ранее Санду сама попросила депутатов парламента отклонить предложенную ей кандидатуру премьер-министра, чтобы ускорить процесс его роспуска и проведения досрочных выборов. Она подчеркнула, что конституция не запрещает главе государства предлагать депутатам одну и ту же персону на протяжении всего срока голосования.