Додон призвал Санду начать роспуск парламента

Лидер Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), бывший президент Игорь Додон призвал действующего главу государства Майю Санду как можно скорее начать процедуру роспуска парламента, передает ТАСС.

По его словам, сформированное социалистами правительство Иона Кику подало в отставку 23 декабря, «открыв путь» для роспуска депутатов и назначения досрочных выборов.

«Призываем президента как можно скорее инициировать законные процедуры, которые мы запустили неделю назад, для роспуска парламента, — сказал Додон. — Для всех очевидно, что в 2021 году состоятся выборы в парламент, других вариантов на этом этапе нет».

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Он добавил, что в нынешнем парламенте социалисты не будут участвовать ни в каких коалициях.

Ранее Санду провела консультации с парламентскими фракциями. Теперь она обязана выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра. Если парламент дважды ее отклонит, то в течение 45 дней президент вправе подписать указ о его роспуске и назначить дату выборов.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Его выиграла бывший премьер Санду, набрав 57,75 процента голосов. Додон получил 42,25 процента. Инаугурация Санду состоялась 24 декабря.