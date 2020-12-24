Санду раскрыла свои ближайшие планы на посту президента

Избранный президент Молдавии Майя Санду раскрыла свои ближайшие политические планы после прошедшей инаугурации, сообщает РИА Новости.

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По ее словам, приоритетами Молдавии в ближайшие месяцы станут борьба с экономическим кризисом и пандемией коронавируса. Противодействие коррупции также будет одним из основных направлений государственной политики. Она также пообещала пригласить на ключевые посты наиболее квалифицированных специалистов, чтобы «наладить работу медицинской системы, чтобы получить вакцину от коронавируса, поддержать предпринимателей и фермеров».

Санду добавила, что в стране все еще осталось немало людей, которые намерены вставлять новой власти «палки в колеса», однако она не прекратит «требовать справедливости для трудолюбивых людей».

Второй тур президентских выборов состоялся в Молдавии 15 ноября. Санду получила 57,72 процента голосов. Бывший глава государства Игорь Додон набрал 42,28 процента. Инаугурация нового президента состоялась 24 декабря, Додон отказался от участия в церемонии.