Премьер-министр Молдавии подал в отставку

Премьер-министр Молдавии Ион Кику подал в отставку. Об этом он сообщил на брифинге в среду, 23 декабря, передает РИА Новости.

«Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов. Это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства», — заявил Кику.

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15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Его выиграла бывший премьер-министр страны Майя Санду, набрав 57,75 процента голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25 процента.

В начале декабря Санду заявила, что Кику и все правительство должно уйти в отставку. По ее словам, бюджет, представленный нынешним кабмином, не способен помочь гражданам страны и содержит коррупционные схемы.

Кику отказался уходить в отставку и призвал депутатов «отложить в сторону политику» и сконцентрироваться на принятии бюджета. «У правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий, поэтому я прошу всех соблюдать спокойствие», — заявил премьер.

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