Майя Санду официально стала президентом Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду официально вступила в должность главы государства, передает «Интерфакс».
Санду приняла присягу в ходе церемонии инаугурации 24 декабря, которая проходит в рамках совместного торжественного заседания парламента и Конституционного суда.
Президент поклялась «отдавать все свои силы и умение» во имя процветания Молдавии, защищать ее независимость и территориальную целостность.
Второй тур президентских выборов состоялся в Молдавии 15 ноября. Санду получила 57,72 процента голосов. Действующий глава государства Игорь Додон набрал 42,28 процента.
Додон отказался от участия в церемонии принятия присяги новым президентом.