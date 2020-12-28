Правящая партия Молдавии поддержала досрочный роспуск парламента

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) во время консультаций с президентом страны Майей Санду поддержала досрочный роспуск парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя фракции Корнелиу Фуркулицэ.

По его словам, правящая партия готова рассмотреть кандидатуру нового премьер-министра, которую представит президент, после чего сложить мандаты. «Я также подчеркиваю, что мы по-прежнему выступаем за досрочные выборы в парламент», — сказал Фуркулицэ.

Материалы по теме Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли? Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?

6 декабря Санду потребовала роспуска правительства Молдавии, которое было сформировано социалистами, для проведения новых парламентских выборов. По ее мнению, бюджет, представленный кабмином, был не способен помочь гражданам страны и содержал коррупционные схемы. 23 декабря премьер-министр Ион Кику подал в отставку и распустил правительство.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Его выиграла бывший премьер-министр страны Майя Санду, набрав 57,75 процента голосов. Бывший президент республики Игорь Додон получил 42,25 процента. Инаугурация Санду состоялась 24 декабря.