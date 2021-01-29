Санду попросила депутатов отклонить кандидатуру премьера

Президент Молдавии Майя Санду попросила депутатов парламента отклонить предложенную ей кандидатуру премьер-министра, чтобы ускорить процесс его роспуска и проведения досрочных выборов, сообщает «Sputnik Молдова».

Согласно законодательству Молдавии, президент имеет право распустить парламент, если он в течение трех месяцев не сможет выбрать нового главу кабинета министров. «Мы можем приблизиться к выборам, если голосование парламентариев ни к чему не приведет. Посмотрим, действительно ли депутаты хотят досрочных выборов», — пояснила Санду.

Она заметила, что конституция не запрещает главе государства предлагать депутатам одну и ту же персону на протяжении всего срока голосования. На этот пост молдавский лидер выдвинула бывшего министра финансов страны 43-летнюю Наталью Гаврилицу.

5 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Его выиграла бывший премьер Санду, набрав 57,75 процента голосов. Бывший глава государства Игорь Додон получил 42,25 процента. Инаугурация Санду состоялась 24 декабря. Позже сам Додон призвал Санду инициировать роспуск парламента и готовиться к новым выборам.