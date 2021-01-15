Санду заявила о намерении выстроить хорошие отношения с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы выстроить хорошие и взаимовыгодные отношения между Кишиневом и Москвой, передает ТАСС.

По ее словам, власти республики уже сейчас сотрудничают с Россией по многим направлениям, однако в нескольких принципиальных вопросах позиции двух стран разнятся. В частности, президент заявила о намерении продолжить переговоры по приднестровскому урегулированию и выводу российских баз из региона. Она подчеркнула, что нормализация отношений будет зависеть лишь от желания обеих сторон.

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Кроме того, Санду высказалась за перезагрузку отношений с Евросоюзом (ЕС), а также активное сотрудничество С Китаем, США, Израилем и Турцией. «Мы хотим сделать это через сближение с ЕС путем демократических реформ, которые превратят Молдавию в европейскую страну», — сказала она.

Ранее президент Молдавии заявила, что готова отправиться на переговоры в Россиию сразу же, как получит соответствующее приглашение. По ее словам, на них Кишинев будет добиваться утилизации боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).