Украина и Молдавия договорились построить дорогу в обход Приднестровья

Между Киевом и Кишиневом будет проложена новая автомобильная дорога, которая пройдет в обход Приднестровья, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с молдавской коллегой Майей Санду. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, автомагистраль должна упростить транзитное сообщение между странами, а также придать новый импульс двусторонней торговле. Для реализации проекта стороны договорились построить пограничный мостовой переход через Днестр. «Это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов», — сказал Зеленский.

Трасса должна пройти по маршруту Кишинев — Сорока — Ямполь — Киев. В ходе переговоров стороны также условились сотрудничать в вопросах энергетики, инфраструктуры и транспорта.

Первый официальный визит Санду в качестве президента Молдавии на Украину проходит 12 января. Во время встречи с почетным караулом в аэропорту Борисполь она поприветствовала военных лозунгом «Слава Украине!». В ответ на это Зеленский заявил, что между Киевом и Кишиневом наступает эпоха новых отношений.