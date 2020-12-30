Президент Молдавии Майя Санду назвала условие для визита в Россию в эфире телеканала TV8. По ее словам, она готова приехать, если получит приглашение, передает РИА Новости.

«Я готова поехать в Россию», — ответила Санду на соответствующий вопрос. Молдавский лидер подчеркнула, что у стран в двусторонней повестке есть много важных тем, которые стоит обсудить. В частности, она упомянула торговлю, экспорт и конфликт в Приднестровье.

Президент напомнила, что в следующем месяце у нее запланирован официальный визит в Киев, а после этого она отправится в Брюссель.

В декабре Санду заявила, что планирует возобновить с Россией переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). По ее словам, между молдавской и российской сторонами есть разница во взглядах.