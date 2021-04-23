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Мексика собралась разливать «Спутник V»

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Фото: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Мексиканская компания Birmex работает над организацией розлива и упаковки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, передает РИА Новости.

По его словам, Birmex сотрудничает с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и установила тесные отношения с российскими институтами, чтобы организовать поставки препарата, однако сейчас их партнерство выходит за рамки них. Министр также отметил, что в ближайшие годы будет необходимо расширить сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Турция начнет использовать «Спутник V» в ближайшее время. «Сейчас у нас используются две вакцины, и мы работаем над тем, чтобы увеличить их число. В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина "Спутник V"», — заявил лава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

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