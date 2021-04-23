Узбекистан получил первую партию вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Узбекистана получило первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве не раскрыли данные о количестве поступивших доз партии препарата, однако известно, что всего Ташкент рассчитывает приобрети у России до одного миллиона инъекций. «Поставка осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация от коронавируса в стране началась еще 1 апреля, сам «Спутник V» был зарегистрирован в стране еще 17 февраля. «Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности, результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины», — напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана прорабатывают вопрос о локализации производства «Спутник V» на своей территории. Всего, по последним данным, в стране с начала пандемии коронавирусом заразились почти 88 тысяч человек.