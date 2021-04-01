В Узбекистане началась массовая вакцинация от коронавируса

Узбекские власти объявили о начале массовой вакцинации населения от коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Всего в рамках кампании медики планируют привить около семи миллионов человек. С марта 2021 года страна начала получать препарат шведско-британской компании AstraZeneca и китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. «В течение апреля в Ташкенте и других областных центрах в 19 прививочных пунктах планируется вакцинировать 142,3 тысячи человек», — заявили в министерстве.

Отмечается, что к работе по вакцинации населения власти привлекли около четырех тысяч врачей, для проведения кампании страна получила 17 авторефрижераторов, 206 микроавтобусов, 156 легковых автомобилей в рамках механизма международной помощи COVAX.

Ранее стало известно, что власти Узбекистана сертифицировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В будущем они намерены локализовать ее выпуск на своей территории. По последним данным, в республике с начала пандемии коронавирусом заразились почти 83 тысячи человек, жертвами инфекции стали более 600 пациентов.