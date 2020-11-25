Узбекистан начал испытания китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Министерство инновационного развития республики на своей странице в Facebook.

«Вакцины, образцы плацебо, а также соответствующие стандарты и реактивы (...) были приняты Государственным центром при Агентстве развития фармацевтической отрасли», — заявили в министерстве. После изучения документов о первом и втором этапе испытаний вакцины профильными ведомствами будет принято окончательное решение о начале третьего этапа.

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Договоренность об организации клинических испытаний вакцины от коронавируса между представителями Китая и Узбекистана была достигнута 21 октября.

О том, что Узбекистан планирует испытания китайской вакцины, сообщало РИА Новости в конце сентября. Тогда же стало известно, что Минздрав Узбекистана запросил у России пять тысяч доз вакцины «Спутник V». Позже Главный санитарный врач страны Нурмат Отабеков заявил, что препарат будет закуплена после завершения третьего этапа испытаний, сообщило издание Upl.uz.

«Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, стал первой зарегистрированной вакциной против коронавируса. По данным разработчиков, ее эффективность достигла 95 процентов. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации еще одного препарата — «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.

По официальным данным на 15 ноября, в Узбекистане зафиксировано 72 039 случаев заражения коронавирусом, 69 302 человека выздоровели, 605 — скончались.