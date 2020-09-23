Президент Узбекистана предложил ООН создать кодекс об обязательствах в пандемию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать под эгидой Организации Объединенных Наций международный кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии. Такое предложение он выдвинул на 75-й сессии Генассамблеи ООН, трансляция его обращения велась на сайте организации.

«За последние сто лет не было планетарного бедствия такого масштаба. <...> Мы все глубоко осознали необходимость консолидации усилий правительств, парламентов и гражданского общества, укрепления принципов общей ответственности, тесной координации в развитии международного партнерства», — подчеркнул Мирзиёев.

Он указал на необходимость сформировать справедливую глобальную систему, которая бы обеспечила основные права и свободы, здоровье и благополучие каждого человека. Глава республики пояснил, что в новом международном кодексе необходимо отразить обязательства каждого государства перед своими гражданами и партнерами.

Мирзиёев также поблагодарил все страны, оказавшие поддержку Узбекистану в период коронавируса и выразил признательность международному сообществу за усилия, направленные на эффективную борьбу с пандемией.

75-я сессия Генассамблеи ООН открылась 15 сентября в Нью-Йорке. В связи с пандемией коронавируса ее участники не смогли встретиться лично, а записали видеообращения от своих стран.