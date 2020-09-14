Швейцария отдаст 130 миллионов долларов дочери первого президента Узбекистана

Швейцария договорилась о возвращении Узбекистану 131 миллиона долларов из активов старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой. Об этом сообщается на сайте Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что стороны подписали рамочное соглашение о возвращении Ташкенту средств, которые уже конфискованы и могут быть подвержены этому в рамках уголовного разбирательства против дочери Ислама Каримова. Общая сумма на этих счетах составляет 800 миллионов швейцарских франков, прокуратура Швейцарии заморозила их еще в 2012 году.

При этом пока стороны договорились, что Узбекистану отдадут 131 миллион долларов, которые конфисковали в 2019 году. Эти деньги должны пойти на улучшение уровня жизни жителей Узбекистана. В частности, речь идет о реализации проектов устойчивого развития по программе ООН Agenda 2030.

В 2015 году Каримова была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уход от налогов. В августе 2019-го против нее возбудили дела о хищении госсредств и сделках вопреки интересам страны.

Ислам Каримов был первым президентом независимого Узбекистана. Он правил страной до своей смерти в 2016 году. Новый президент Шавкат Мирзиёев ранее назвал правление своего предшественника временами страха.

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