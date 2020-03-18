Дочери первого президента Узбекистана увеличили срок заключения

Ташкентский городской суд увеличил срок тюремного заключения Гульнаре Каримовой, старшей дочери первого президента страны Ислама Каримова. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан».

Суд признал Каримову виновной по новому уголовному делу, связанному с вымогательством и хищениями из государственного бюджета свыше 165 миллионов долларов США и 85 миллиардов сумов (около 9 миллионов долларов).

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Ее приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. С учетом предыдущих приговоров срок будет отсчитываться с 21 августа 2015 года.

Ранее дочь первого президента Узбекистана предложила действующему главе государства Шавкату Мирзиееву более полумиллиарда долларов за свою свободу, «ради сохранения семьи и здоровья». Каримова заявила, что за годы в заключении у нее было время «многое обдумать и осознать».

В 2015 году Каримова была осуждена за вымогательство и уход от налогов. В августе 2019-го против нее возбудили дела о хищении госсредств и сделках вопреки интересам страны.

Ислам Каримов был первым президентом независимого Узбекистана. Он правил страной до своей смерти в 2016 году. Новый президент Мирзиеев ранее назвал правление своего предшественника временами страха.

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