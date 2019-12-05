Дочь бывшего президента Узбекистана захотели оставить в тюрьме

Власти Узбекистана могут в очередной раз продлить срок заключения Гульнаре Каримовой, дочери первого президента республики Ислама Каримова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это будет пятой попыткой продлить срок ее заключения и держать ее в полной изоляции», — сообщила дочь Гульнары Каримовой Иман. Она не уточняет, насколько может быть продлен срок заключения ее матери.

Правоохранительные органы Узбекистана никак не комментируют это информацию.

Ранее сообщалось, что в отношении Каримовой возбуждены новые уголовные дела. Ее обвиняли в хищении госсредств и заключении сделок, которые противоречат интересам страны. В частности, ее подозревают в приобретении акций двух цементных заводов по заниженной стоимости. Кроме того, она подозревается в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах с помощью вымогательства.

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В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В декабре того же года Каримову осудили еще на 10 лет, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Ей запрещалось покидать жилище, а также пользоваться средствами связи, однако через несколько месяцев она начала игнорировать требования приставов.

В начале 2019-го ее перевели в колонию общего режима «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания».

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