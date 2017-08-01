Восток. Дело тонкое

В конце июля Генпрокуратура Узбекистана информировала о том, что старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе о мошенничестве и легализации преступных доходов. Стало известно, что еще в 2015-м она была приговорена к пяти годам ограничения свободы. Надзорное ведомство Швейцарии заявило об аресте активов на сумму 840 миллионов долларов, принадлежавших Гульнаре Каримовой. «Лента.ру» разбиралась, почему старшая дочь Каримова, которой несколько лет назад приписывали некие политические амбиции, подверглась уголовному преследованию.

Портрет — диппочтой

Долгое время Гульнара Каримова была медийной персоной — она посещала показы мод, давала интервью, ее позиционировали как мецената и успешную поп-певицу. Насколько созданный прессой образ отличается от мнения наблюдателей, можно судить на примере психологического портрета Каримовой, составленного американскими дипломатами. В 2000-х годах в депешах в Вашингтон они характеризовали Гульнару Каримову как «наиболее ненавидимую в стране персону». Как возможную преемницу ее не рассматривали — по мнению сотрудников Госдепа, ни народ, ни, что еще более важно, элита не поддержат президентские амбиции старшей дочери главы республики, если она их проявит. Более того, дипломаты отмечали, что традиционное узбекское общество не примет ее как лидера и преемника отца нации. Но известно о такой характеристике Гульнары Каримовой стало намного позже — в 2013-м, когда WikiLeaks опубликовал переписку дипломатического ведомства США.

Однако до скандала с утечкой диппочты оставались еще годы, и в начале 2010-х Гульнару некоторые СМИ охотно называли преемницей Каримова. В 2012 году она говорила журналистам: «Мне иногда очень трудно сказать, где мой потолок. Но считаю себя человеком развивающимся и не имеющим ярко выраженных границ, особенно над собой, то есть граница, которая, что называется, закрывает общение с небом».

Гульнара Каримова на светском мероприятии Фото: Yves Forestier / Getty Images

На вопрос о том, видит ли она себя в должности президента республики, Гульнара обтекаемо отвечала, что считает себя амбициозным человеком. «Потенциальным главой государства может быть каждый, кто имеет амбиции и при этом еще некие мозги и стремление», — поясняла она. Фразу эту потом растиражировали как свидетельство того, что старшая дочь президента не прочь стать его преемницей.

Правда, мало кто вспоминал, что в качестве примера человека, достойного занять высший пост страны, она прямо назвала... своего отца — президента республики. «Он, человек из достаточно небогатой и многодетной семьи, смог достичь достаточно серьезных результатов и не только стал президентом, но и в бытность СССР отработал 25 лет в Госплане республики», — описала Гульнара карьерный путь Каримова.

Пик популярности

Карьера самой Гульнары к тому времени складывалась весьма удачно. Старшая дочь президента Узбекистана работала в МИД республики: с 1995-го — в должности советника министра, в 2003-2005 годах — советником-посланником посольства в Москве, с 2008-го — постоянным представителем страны при ООН и других международных организациях в Женеве и заместителем министра иностранных дел по вопросам международного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. С 2010 по 2012 год Каримова была послом Узбекистана в Мадриде.

Помимо успехов на государственной службе, Гульнара была еще и певицей: в 2012-м выпустила в США под творческим псевдонимом Гугуша англоязычный альбом в стиле club-dance. Основанная ею организация «Форум культуры и искусства Узбекистана» имела представительства в нескольких странах, проводила культурные мероприятия, в том числе неделю моды Art Week Style, представляла творчество узбекских дизайнеров за рубежом. С 2005 года под созданным Каримовой брендом Guli выпускались одежда, парфюмерия и ювелирные украшения.

Материалы по теме Вы слыхали, как поют «отцы»? «Лента.ру» составила список самых творческих чиновников бывшего СССР

2012-й, вероятно, и стал пиком медиапопулярности старшей дочери президента Узбекистана. В том же году прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении четырех человек из окружения Гульнары Каримовой (уже в следующем году швейцарское надзорное ведомство заведет уголовное дело против самой Гульнары по подозрению в отмывании денег). Следователей заинтересовала «незаконная деятельность на узбекском рынке телекоммуникаций». Власти в рамках уголовного дела заморозили счета на общую сумму 800 миллионов швейцарских франков (около 560 миллионов евро).

В том же 2012-м Гульнара Каримова покинула пост посла в Испании, а летом 2013 года в прессе появились сообщения о том, что якобы принадлежавшие ей особняк в Париже и вилла на престижном курорте Сан-Тропе арестованы. В 2014-м в прессе были опубликованы подтверждения того, что французский суд в рамках расследования «отмывания денег организованной преступной группой» и «коррупционных действий иностранных должностных лиц» арестовал недвижимость, которая могла принадлежать старшей дочери президента Узбекистана.

«Заплети мне косы»

К 2014 году, как сообщали СМИ, предприятия в бизнес-империи Гульнары Каримовой поменяли собственников или закрылись. С прилавков исчезла одежда и косметика Guli, были перебои с поставками Coca-Cola, завод по производству которой в Узбекистане контролировала президентская дочь. Новый хозяин появился у ее спа-центра и кинотеатра.

В августе того же года в сети распространили фотографии, на которых старшая дочь президента на территории некоего дома, видимо, спорит с окружающими ее охранниками. Опубликовавшая снимки британская пиар-компания заверила, что действует по заказу друзей и родственников Гульнары Каримовой. Примечательно, что защитой дочери президента занимались не юристы и журналисты, а пиар-специалисты.

В 2017-м Генпрокуратура Узбекистана опубликовала детали уголовного дела против Гульнары Каримовой Фото: prokuratura.uz

2 сентября 2016 года в Ташкенте объявили о смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. На видеохостинге YouTube сразу же появилась песня Гугуши в память отца — Юртбаши (главы государства). «Не ценила вас, когда вы были рядом (...), заплети мне косы вновь, мой отец», — пела женщина за кадром. Но на похоронах Ислама Каримова, которые прошли на следующий день, Гульнары Каримовой не было, присутствовала лишь ее младшая сестра Лола Каримова-Тилляева.

Прокуратура уполномочена заявить

Прошел почти год, и 28 июля 2017-го Генеральная прокуратура Узбекистана информировала, что Гульнаре Каримовой предъявили обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. По версии надзорного ведомства, «на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 миллиард 394,1 миллиона долларов США, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков».

Уголовное дело о неуплате налогов группой, в которую входила Каримова, было возбуждено еще в 2013 году, а приговор старшей дочери Ислама Каримова был вынесен в августе 2015-го: суд назначил ей наказание в виде пяти лет ограничения свободы. В этот же день появились известия и от прокуратуры Швейцарии: надзорное ведомство страны арестовало активы на общую сумму почти 840 миллионов долларов. «С начала открытия уголовного дела в Швейцарии (в 2012 году — прим. «Ленты.ру») Генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США», — отметили в ведомстве.

Гульнара Каримова в образе Гугуши Фото: страница Googoosha во «ВКонтакте»

Период известности

Долгий период отрывочных новостей о Гульнаре Каримовой закончился. «Уголовные дела, возбужденные по инициативе первого президента Ислама Каримова, свидетельствуют об ответственности первого президента как политика. С начала 2014 года по его же указанию она находилась (и продолжает находиться) в изоляции. Нынешняя актуализация связана с появлением новых доказанных судом эпизодов, на основании которых, собственно, нынешнее судебное дело и построено», — высказал мнение специалист по Средней Азии, востоковед Александр Князев. Эксперт подчеркнул, что никакой политической подоплеки в деле Гульнары Каримовой нет, а якобы имевшиеся у дочери первого президента Узбекистана политические амбиции — вброс западных пиарщиков, подхваченный СМИ.

Материалы по теме Амир Ислам Какой Узбекистан оставил Каримов

Специалист по Средней Азии, профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев согласен, что медийная шумиха вокруг последних событий в судьбе Гульнары Каримовой как минимум не помогает объективно оценить последние новости. «Слухи всегда будут сопровождать жизнь первых лиц государства и их родственников. Сухие факты нам пока дают правоохранительные органы Узбекистана, и, судя по реакции их коллег в Швейцарии, факты находят подтверждение», — отмечает он.

Как бы то ни было, взлет и падение Гульнары Каримовой еще раз подтверждают, что созданная пиарщиками «картинка» бывает далека от политической действительности, а трезво оценивают ситуацию те, кому это положено по должности. В Госдепартаменте неутешительный «диагноз» Гугуше поставили более 10 лет назад: «самая ненавидимая персона в стране». Пример из соседней страны может это подтвердить: по сведениям СМИ, ссора между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его бывшим зятем Рахатом Алиевым выразилась в войне лоббистов и пиарщиков в... Вашингтоне. Рахат Алиев, бывший на тот момент послом в Австрии и обвиненный в похищении казахстанских бизнесменов, по официальной версии, покончил жизнь самоубийством в тюрьме Вены. А когда-то зятя президента тоже прочили в его преемники.

Разница между имиджем гламурной поп-певицы, покровительницы искусств и реальной бизнесвумен выглядит драматично. Как показывает судьба Гульнары Каримовой, не только на экране, но и в реальной жизни.