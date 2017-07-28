В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили об уголовном деле Гульнары Каримовой

Дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

«Обвинение Каримовой Гульнаре предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз», — говорится в сообщении.

Каримову обвинили в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности. «По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 миллиард 394,1 миллиона долларов США, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков», — уточнили в Генпрокуратуре.

Материалы по теме Маэстро политического дуализма В Узбекистане на 79-м году жизни скончался Ислам Каримов

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело о неуплате налогов преступной группой, участницей которой была Каримова, возбуждено еще в 2013 году. «Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года она признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Гульнара Каримова родилась в 1972 году. Занимала ряд государственных постов в Узбекистане. В 2013-м оказалась в центре коррупционного скандала, после чего была заключена под домашний арест. Последние достоверные сведения о ней относятся к сентябрю 2014 года — западные СМИ опубликовали несколько снимков и аудиозапись, которые она тайно передала через пиар-агентство Davidson Ryan Dore.