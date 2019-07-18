Дочь первого президента Узбекистана увезли из тюрьмы на скорой

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова была вывезена из колонии общего режима, где она содержится, на машине скорой помощи. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ее адвокат Грегуар Манжа.

По его словам, на протяжении шести часов он ждал свидания со своей клиенткой на проходной женской колонии общего режима № 21 Зангиатинского района Ташкентской области. В конечном итоге встречу так и не разрешили, при этом, пока он ждал, территорию колонии покинули несколько карет скорой помощи.

Ссылаясь на надежный источник, Манжа утверждает, что в одном из автомобилей находилась Каримова. Какими-либо подробностями о ее состоянии адвокат не располагает. В то же время, по его информации, в колонии Каримовой за последние несколько недель скончались «по крайней мере две женщины».

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В июле 2017 года на сайте Генпрокуратуры Узбекистана появилась информация о том, что Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Затем против нее было открыто новое уголовное дело, по которому Каримовой были предъявлены обвинения в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

В декабре того же года Каримову осудили еще на 10 лет, но через полгода изменили наказание на пять лет ограничения свободы. Ей запрещалось покидать жилище, а также пользоваться средствами связи, однако через несколько месяцев она начала игнорировать требования приставов.

В начале 2019-го ее перевели в колонию общего режима «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказания».

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